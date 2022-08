Basket: passaporto croato per il campione bosniaco Nurkic

SARAJEVO - Jusuf Nurkic, il miglior giocatore di basket della Bosnia-Erzegovina, che gioca nella Nba con i Portland Trail Blazers, ha richiesto un passaporto croato.



Il Consiglio del Comitato Olimpico Croato, su richiesta dell'Associazione Croata di Pallacanestro, ha espresso parere positivo e sostegno per la concessione della cittadinanza croata a Nurkic. Prima dell'Nba, Nurkic ha lasciato il segno nel basket croato, giocando per Cedevita e Zara.



Secondo notizie diffuse dai media nei giorni scorsi, anche Edin Dzeko, da quest'anno in forza all'Inter, ha ottenuto un passaporto croato. Gli sportivi in Bosnia-Erzegovina traggono vantaggi commerciali dal passaporto di un Paese membro dell'Unione Europea, e possono anche viaggiare in tutto il mondo più facilmente, mentre con il passaporto bosniaco hanno bisogno di un visto per entrare in molti Paesi.