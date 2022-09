In 4 tappe, 605 km, ecco il 9/o Giro di Tunisia di ciclismo Dal 28 settembre al 1 ottobre, 8 i Paesi partecipanti

(ANSAmed) - TUNISI, 23 SET - Quattro tappe per totali 605 chilometri, che si svolgeranno dal 28 settembre al 1 ottobre, con 40 corridori da 8 Paesi diversi: questi i numeri del nono Giro di Tunisia, il cui programma è stato annunciato in conferenza stampa a Tunisi dal presidente del comitato organizzatore, Mounir Khemissi.



Le tappe, ha precisato Khemissi saranno: 1) da Tunisi a Kef (175 km); 2) da Kef a Kasserine (130 km); 3) Gabes-Matmata-Gabes (130 km) e 4) da Gabes a Jerba (170 km). I Paesi che hanno già confermato la loro partecipazione sono Tunisia, Algeria, Libia, Sultanato dell'Oman, Arabia Saudita, Kuwait, Canada e Francia.



La corsa si svolgerà sotto l'egida della Federazione ciclistica tunisina e della Federazione ciclistica internazionale.



Per quanto riguarda il budget, Khemissi ha affermato che ogni tappa del Giro di Tunisia costerà tra i 20 e i 30 mila dinari, ringraziando per il supporto la Farmacia Centrale della Tunisia la cui sede a Tunisi sarà il punto di partenza della gara. Da parte sua, il presidente della Ftc, Nawfel Marchaoui, ha denunciato una notevole carenza di mezzi, considerando che tali difficoltà limitano la partecipazione tunisina a diversi incontri. (ANSAmed).