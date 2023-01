Arabia Saudita: al via il primo torneo di calcio femminile Nei giorni della Supercoppa italiana e Supercoppa di Spagna

(ANSAmed) - BEIRUT, 16 GEN - Negli stessi giorni in cui a Riad, in Arabia Saudita, ci si prepara alla partita di Supercoppa italiana, prevista mercoledì, tra Milan e Inter, si è aperto nell'est del regno petrolifero del Golfo il primo torneo internazionale di calcio femminile, in un paese noto per le sistematiche violazioni dei diritti delle donne.



Media panarabi riferiscono dell'avvio nei giorni scorsi a Khobar, nell'est dell'Arabia Saudita, del primo torneo di calcio femminile tra le rappresentative di 4 nazioni: Arabia Saudita, Isole Comore, Isole Mauritius e Pakistan.



Il torneo si chiuderà giovedì prossimo. Oltre alla Supercoppa italiana, in questi giorni si svolgono in Arabia Saudita altri eventi calcistici internazionali di rilievo: la Supercoppa di Spagna nel formato final four, mentre giovedì prossimo è prevista l'amichevole tra il PSG e una selezione dei migliori giocatori del campionato saudita, per mettere così a confronto probabilmente Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.



Le autorità saudite stanno investendo risorse ed energie per presentare il regno del Golfo come impegnato sulla via delle riforme e delle aperture ai diritti delle donne. L'anno scorso è stata creata la nazionale femminile di calcio e la scorsa settimana la saudita Anud al Asmari è diventata la prima arbitro donna accreditata presso la Fifa. (ANSAmed).