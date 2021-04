Trasporti: Air Serbia riprende i voli Belgrado-Roma Erano stati interrotti per la pandemia. Dal 28/5 anche Milano

(ANSAmed) - BELGRADO, 30 APR - Air Serbia ha ripristinato da oggi il collegamento diretto tra Belgrado e Roma, interrotto da tempo a causa della pandemia di coronavirus. Il volo per la capitale italiana è partito alle 7.10, ha riferito la compagnia precisando che il collegamento sarà effettuato due volte a settimana, il lunedì e il venerdì. Il 28 maggio prossimo Air Serbia riprenderà anche il collegamento diretto tra Belgrado e Milano, anch'esso previsto due volte a settimana, lunedì e venerdì. Dal 13 giugno, è stato precisato, verrà istituito un terzo volo settimanale sia su Roma che su Milano, previsto per la domenica.



La compagnia di bandiera serba sospese i collegamenti diretti da Belgrado con l'Italia nel marzo 2020 nel pieno della diffusione pandemica in Europa. I voli erano stati ripristinati a luglio, per essere nuovamente sospesi dopo solo due settimane per il peggioramento della generale situazione epidemiologica.



(ANSAmed).