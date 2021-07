Tunisair Express inaugura la tratta Djerba-Tripoli Da 4 luglio anche voli Tunisi Roma in aggiunta a quelli Tunisair

(ANSAmed) - TUNISI, 01 LUG - La compagnia aerea Tunisair Express (affiliata a Tunisair) inaugurerà l'8 luglio prossimo il volo Djerba-Tripoli, con una cadenza bisettimanale, il giovedì e la domenica. Questa rotta - afferma la compagnia in una nota - ha lo scopo di consentire ai clienti libici di recarsi sull'isola di Djerba per turismo o cure mediche in loco ma faciliterà anche il viaggio degli operatori economici tunisini dalla regione meridionale della Tunisia alla capitale libica.



Questa nuova linea bisettimanale tra gli aeroporti di Djerba-Zarzis e Tripoli-Mitiga si aggiunge alla tratta Sfax-Tripoli avviata da Tunisair Express il 6 giugno scorso.



Tunisair Express si appresta inoltre ad operare un regolare servizio estivo dall'aeroporto di Tunisi-Cartagine a quello di Roma-Fiumicino dal 4 luglio 2021, in aggiunta ai voli Tunisair.



(ANSAmed)