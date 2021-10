Trasporti: Ita firma partnership in codeshare con Air Malta

ROMA - ITA Airways e Air Malta hanno siglato un accordo di codeshare che le vede cooperare insieme sui rispettivi network a partire da domenica 31 ottobre. La partnership commerciale fra i due vettori - si legge in una nota - è destinata a dare impulso ai viaggi d'affari e al turismo tra l'Italia e Malta e offrirà ai clienti più opzioni e migliori orari, grazie ai voli in concessione con gli hub delle due compagnie aeree di Roma Fiumicino e Malta. Grazie a questo accordo, i clienti di ITA Airways e di Air Malta possono volare verso la destinazione desiderata con un biglietto "unico", effettuando il check-in all'aeroporto di partenza e il ritiro del bagaglio imbarcato all'aeroporto di arrivo a fine del viaggio. ITA Airways applicherà il suo codice "AZ" sui voli operati da Air Malta tra l'Italia e Malta. Allo stesso modo, Air Malta opererà in codeshare voli AZ tra Malta e Roma.

"ITA Airways in questo momento di start up ha bisogno di stringere importanti partnership come questa per crescere nella giusta direzione. La nostra compagnia punta a diventare un vettore aereo efficiente e innovativo, che sia di riferimento all'Italia per una connettività di qualità", afferma il responsabile network, flotta e alleanze di ITA Airways Andrea Benassi Chief. "L'Italia è uno dei mercati più importanti di Air Malta e questo accordo migliorerà la nostra presenza nel mercato italiano", aggiunge il Chief Commercial Officer di Air Malta Roy Kinnear.