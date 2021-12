Ryanair sospende i voli con il Marocco fino a febbraio

RABAT - La compagnia low cost Ryanair annuncia la sospensione dei voli con il Marocco fino al primo febbraio 2022. In polemica con "la mancanza di chiarezza delle autorità marocchine", Ryanair gioca d'anticipo. La decisione del Marocco, spiega in un duro comunicato, "ha avuto impatto su 160mila clienti, fino ad oggi". Ma in ragione del "clima di incertezza attuale" la compagnia di origine irlandese annulla tutto fino a febbraio e lascia in sospeso ulteriori 230mila passeggeri che avevano scelto come metà il Marocco. Altre due low-cost, Easyjet e Transavia, hanno annullato tutti i voli a destinazione del Marocco.



Lo scorso 28 novembre il Marocco ha chiuso le sue frontiere aeree per due settimane, in seguito agli sviluppi della pandemia da Covid, a causa della rapida diffusione della nuova variante Omicron.