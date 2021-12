Emirati: attesi 2 mln passeggeri in scalo Dubai fino a 8/01 Picco di viaggiatori previsto il 2 gennaio

(ANSA) - DUBAI, 30 DIC - L'operatore aeroportuale Dubai Airports prevede che circa 2 milioni di passeggeri passeranno attraverso l'Aeroporto Internazionale di Dubai (Dxb) tra il 29 dicembre 2021 e l'8 gennaio 2022, con un traffico medio giornaliero superiore a 178.000 viaggiatori. Secondo quanto riferito dall'agenzia emiratina Wam, il 2 gennaio 2022 sarà il giorno più trafficato delle festività natalizie, con oltre 198.000 passeggeri previsti nello scalo della città, il maggiore aeroporto del mondo per traffico passeggeri internazionale.



Dubai Airports ha inoltre annunciato che solo i passeggeri muniti di biglietto potranno accedere ai terminal dell'aeroporto internazionale di Dubai durante il periodo di picco di viaggiatori in corso. Si tratta di una misura "importante, data la situazione con la pandemia e l'elevato volume di passeggeri che utilizzano l'aeroporto durante l'alta stagione delle vacanze", ha detto Essa Al Shamsi, vicepresidente delle operazioni di terminal di Dubai Airports.



Dieci giorni fa, l'aeroporto internazionale di Dubai ha annunciato il 100% di operatività per la prima volta dallo scoppio della pandemia nel marzo 2020. Tuttavia, l'aumento mondiale di contagi di coronavirus provocato dalla variante Omicron ha portato alla cancellazione di migliaia di voli internazionali negli scali di tutto il mondo. (ANSA).