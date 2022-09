Libia, collegamenti aerei tra Misurata e Malta 'Incoraggiante per compagnie italiane' dopo il Cairo-Tripoli

(ANSAmed) - IL CAIRO, 20 SET - E' operativo da sabato un collegamento aereo fra Misurata e Malta operato dalla compagnia libico-maltese "Med Sky". Lo segnala Abdelgadier Ramdan, ex responsabile dei rapporti italo-libici di un disciolto governo provvisorio in Libia attivo fino al marzo dell'anno scorso, definendo lo sviluppo un "potenziale incoraggiamento per compagnie italiane ad operare in Libia".



I voli sono operati due volte alla settimana, il mercoledì e il sabato, ha precisato all'ANSA l'osservatore di vicende libico-italiane ricordando che già il mese scorso, l' 11 agosto, un aereo EgyptAir era atterrato all'aeroporto Mitiga a Tripoli dopo una pausa di otto anni. Misurata è la terza maggiore città della Libia dopo la capitale, Tripoli, e Bengasi. (ANSAmed).