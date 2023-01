Tunisia: Ministero lancia piano urgente per Porto di Rades Per migliorare performance principale piattaforma import-export

(ANSAmed) - TUNISI, 3 GEN - Il Ministero tunisino dei Trasporti ha approvato un piano di lavori urgenti per il porto di Rades, a sud est di Tunisi, principale piattaforma di esportazione e importazione della Tunisia. Lo ha reso noto lo stesso Ministero dopo una visita del ministro Rabie Maijdi al porto.



Tra gli interventi previsti, il Ministero ha citato l'aumento del numero di macchine di sollevamento e svuotamento, lo sviluppo di spazi dedicati al controllo dei rimorchi, la manutenzione di alcuni spazi nelle aree di stoccaggio, la predisposizione di un programma di gestione dei container (quelli per il lungo stoccaggio, quelli vuoti, lasciati al porto e quelli refrigerati), il rafforzamento delle misure di controllo, la definizione di un piano di circolazione all'interno del porto, la predisposizione e attuazione di un programma per il rilancio del sistema di gestione automatizzata dei container (Tos) e dei trailer, e il completamento della digitalizzazione delle misure portuali per l'export tramite il sistema informatico.



Il porto di Rades realizza il 23% del traffico registrato in tutti i porti commerciali tunisini, il 60% del tonnellaggio di merci in container e il 73% del tonnellaggio di merci caricate sui camion. Nel 2019 il porto ha movimentato quasi 6,4 milioni di tonnellate (Mt) di merci e garantito il transito di 0,3 M Teu. Tuttavia, Rades ha registrato negli ultimi anni un peggioramento delle sue performance di gestione a causa di numerose disfunzioni logistiche, infrastrutture insufficienti in termini di stoccaggio, durata delle operazioni di sdoganamento superiori agli standard internazionali e cattiva gestione delle società pubbliche concessionarie. Da qui la decisione del governo di rilanciare questo porto centrale per l'economia tunisina.(ANSAmed). (ANSA).