Balcani: voli stagionali da Forlì su Mostar, Belgrado, Dubrovnik Collegamenti estivi Aeroitalia da aprile a ottobre

(ANSAmed) - SARAJEVO, 20 GEN - La compagnia Aeroitalia effettuerà voli estivi stagionali da Forlì verso Bosnia-Erzegovina, Serbia e Croazia, collegando la città dell'Emilia-Romagna con Mostar, Belgrado, Dubrovnik e Zara. Come ha riferito all'ANSA l'Ente per il turismo a Mostar, i voli da Forlì a Mostar prenderanno il via il 7 aprile prossimo, su Belgrado l'8 aprile, mentre il 15 giugno verranno inaugurati i collegamenti con Dubrovnik e Zara.



"E' un'ottima notizia per tutti i cittadini della Bosnia-Erzegovina. Non vediamo l'ora di riprendere i collegamenti con l'Italia poichè è dall'Italia, un Paese amico per noi, che arriva in estate la maggior parte dei turisti e dei credenti a Mostar, Medjugorje, Sarajevo e Neum", ha detto un portavoce dell'Ente per il turismo. I collegamenti stagionali, ha precisato, saranno mantenuti fino alla fine di ottobre, e verranno effettuati con un turboelica ATR72-600 e un Boeing 737-700. I biglietti saranno disponibili dalla prossima settimana attraverso il sito web di Aeroitalia, e anche i tour operator GoTo Fly e GoToTravel.(ANSAmed).