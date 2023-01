Al Cairo forum per fondi su trasporto marittimo sostenibile Il 7/2 banche,istituzioni, operatori aprono nuove strade nel Med

(ANSAmed) - NAPOLI, 31 GEN - Una tavola di discussione con membri del sistema bancario, dei partner finanziari, delle istituzioni pubbliche e degli imprenditori nel campo del trasporto marittimo sostenibile nel Mediterraneo. E' questo il centro dell'evento organizzato per il 7 febbraio al Cairo, in Egitto, da meetMED II "Mitigation Enabling Energy Transition in the Mediterranean region", progetto finanziato dall'Unione europea per una maggiore sostenibilità ambientale delle navi.



"Tavola rotonda in Egitto sugli investimenti in energia sostenibile nel Mediterraneo" è il titolo della giornata di approfondimento al Cairo che vedrà al centro l'analisi da diversi punti di vista delle prospettive strategiche sui modi diversi per avere accesso a finanziamenti nel settore, partendo da attuali programmi delle società marittime che hanno ricevuto i fondi per portare avanti i propri programmi di sostenibilità, ma anche le strategie delle banche e degli istituti finanziatori per evitare i rischi.



Saranno discusse le necessità e le sfide che l'Egitto sta affrontando sul tema.



Tra gli obiettivi dell'incontro c'è la mappatura e il coinvolgimento nel dialogo degli operatori marittimi pubblici e privati, la geografia degli strumenti finanziari e delle misure in atto in Egitto e l'aumento della visibilità degli strumenti finanziari a disposizione per investimenti. Verrà anche discussa la metodologia per poter avere accesso al credito attraverso la presentazione di pratiche di successo e meccanismi per presentarli ai fondi. Tra i temi in programma anche la copertura delle spese per l'assistenza tecnica delle navi e dei porti e l'apertura di una piattaforma nazionale ad alto livello per lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche.



Il tavolo in programma al Cairo fa parte della serie di 5 giornate organizzate sul tema della tutela ambientale del Mediterraneo, scenario naturale ma anche di fitto traffico marittimo, in cui vengono portati esempi che possono essere replicati a livello internazionale. I primi tavoli sui temi si sono già svolti nel 2022 ad Amman a giugno e a Rabat in ottobre.(ANSAmed). (ANSA).