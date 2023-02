Tunisia: inaugurato collegamento marittimo Zarzis-Tripoli Il terminal libico era chiuso da oltre 11 anni

(ANSAmed) - TUNISI, 14 FEB - E' arrivata ieri al porto di Zarzis, nel sud della Tunisia, la prima nave passeggeri da Tripoli in Libia. Si tratta del primo collegamento via nave tra le due città, cui seguiranno altri collegamenti con i porti tunisini di Sfax e La Goulette. Lo ha detto il ministro dei Trasporti libico, Mohamed Shahubi, al The Libya Herald.



Il terminal di Tripoli (Al-Shaab) era chiuso da oltre 11 anni.



L'inaugurazione della nuova linea passeggeri per Zarzis fa parte di un piano generale per aumentare e migliorare i collegamenti tra i due Paesi, ha detto il ministro sottolineando che in futuro verranno aggiunte altri collegamenti verso gli Stati vicini.(ANSAmed).