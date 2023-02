Oman apre spazio aereo a Israele, Netanyahu esulta

TEL AVIV - L'Oman ha annunciato che consentirà alle compagnie aeree israeliane di volare nel suo spazio aereo. Lo riferiscono i media israeliani. "L'Estremo Oriente non è così lontano e i cieli non sono più un limite - ha detto il premier Benyamin Netanyahu -. Questo è un giorno di grandi notizie per l'aviazione israeliana. Israele è, in effetti, diventato il principale punto di transito tra Asia ed Europa".



Netanyahu ha poi ricordato di aver lavorato "per aprire lo spazio aereo, prima sopra l'Arabia Saudita, e dal 2018, quando ho visitato l'Oman, per aggiungere anche l'Oman in modo da poter volare direttamente in India e in Australia".