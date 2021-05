La Spagna punta a 45 milioni di turisti stranieri nel 2021

(ANSAmed) - MADRID, 12 MAG - La Spagna spera di ricevere circa 45 milioni di turisti stranieri nel 2021. E' quanto auspica il governo di Madrid.



"La Spagna è pronta a riaprire molto presto al mondo", ha affermato la ministra del Turismo Reyes Maroto nella presentazione di una campagna promozionale del Paese iberico come meta turistica per quest'estate.



L'Italia è considerata uno degli otto Paesi target per attrarre turisti (insieme a Regno Unito, Francia, Germania, Polonia, Paesi Bassi, Belgio e Svezia), ha illustrato da parte sua Miguel Sanz, direttore generale dell'Istituto Turistico Spagnolo. "Questi mercati hanno rappresentato più del 65% delle visite in Spagna nel 2019", ha aggiunto. Secondo quanto spiegato da Maroto ai media iberici, il governo ha escluso la possibilità di offrire ai turisti tamponi gratuiti a causa dei costi che richiederebbero. (ANSAmed).