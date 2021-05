RABAT - Nei primi tre mesi dell'anno, le entrate del turismo in Marocco sono crollate del 69,1%. Lo rivela il Dipartimento di Studi e Previsioni finanziarie del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Una perdita calcolabile in poco meno di 2 miliardi di euro. Un deficit già rimandabile per l'economia nazionale e per i fondi pubblici che rischia di essere ulteriormente aumentato nel frattempo, visto che tra metà aprile e metà maggio, con il mese di Ramadan il turismo si è praticamente fermato.