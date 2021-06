Barcellona rilancia turismo con sito anti-assembramenti Possibile controllare l'occupazione delle principali attrazioni

(ANSAmed) - MADRID, 1 GIU - L'attività turistica a Barcellona sta tornando a pieno regime in vista dell'estate e le autorità locali lavorano per garantire la sicurezza dei visitatori. Si spiega così la nuova iniziativa dell'Ente del Turismo della città, che ha lanciato Check Barcelona (https://checkbarcelona.com/), un sito che, in tempo reale, permette di controllare l'occupazione delle principali attrazioni turistiche cittadine, effettuare prenotazioni anticipate ed evitare code e assembramenti.



Attualmente è disponibile in tre lingue: inglese, spagnolo e catalano. Secondo i dati forniti dall'ente, a Barcellona sono già aperti 149 hotel, con 34.766 posti letto, e l'83% delle strutture culturali. Tra i più importanti, si contano il Museo Picasso, Museo Nazionale di Arte della Catalogna MNAC e il Palau de la Música Catalana. (ANSAmed).