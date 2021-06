Crociere: per Msc nuovo terminal a Barcellona Entrerà in servizio nel 2024. Investimento di 33 milioni

(ANSAmed) - GENOVA, 3 GIU - MSC Crociere ha ottenuto dal Cda del Porto di Barcellona l'approvazione per la costruzione e la gestione di un nuovo terminal crociere in esclusiva. La concessione prevede la realizzazione di un terminal di 11.670 metri quadrati che MSC Crociere avrà in gestione per 31 anni. Il valore dell'investimento è di 33 milioni, il terminal entrerà in servizio nel 2024.



"Barcellona è città strategica non solo per la divisione crociere, ma anche per l'intero Gruppo, con le attività cargo e traghetti. Il nuovo terminal crociere è un'ulteriore testimonianza dell'impegno di lunga durata del Gruppo MSC nei confronti della città di Barcellona e della Catalogna", commenta Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Cruises.



Il progetto è stato affidato all'architetto catalano Ricardo Bofill. La struttura sarà dotata di impianti di alimentazione a terra e potrà effettuare operazioni di bunkeraggio di Gas Naturale Liquefatto (GNL), il combustibile fossile considerato tra i più puliti al mondo. Questo progetto permetterà a MSC Crociere di consolidare la propria presenza a Barcellona, che è già uno dei porti più importanti del Mediterraneo occidentale in cui opera la compagnia.(ANSAmed).