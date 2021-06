Turismo: Baleari, campagna per attrarre visitatori europei Obiettivo Germania, Gran Bretagna, Francia, Italia e Olanda

(ANSAmed) - NAPOLI, 23 GIU - Un forte attacco pubblicitario per le isole Baleari per lanciare al meglio la stagione estiva. E' questa la strategia "ti meriti la Spagna" che le isole iberiche di Maiorca, Ibiza, Menorca e Formentera hanno lanciato oggi in Germania, Gran Bretagna, Francia, Italia, paesi nordici e Olanda. Il miglioramento della situazione epidemiologica in Spagna e l'apertura di sempre maggiori voli europei rendono più semplice l'arrivo dei turisti alle Baleari che ora puntano a riempirsi di famiglie con minori e adulti senza bambini.



La campagna pubblicitaria punta sulle scene delle isole con video in tv e internet e foto nei giornali con un investimento di 300.000 euro. "Questa campagna - spiega il direttore generale di Turespaña, l'agenzia pubblica che se ne occupa, Miguel Sanz - è frutto di una nuova linea di lavoro che mettiamo in atto con collaborazioni di marketing che ne aumentano l'efficacia.



Vogliamo continuare a essere leader turistici a livello internazionale e dobbiamo lavorare insieme per riuscirci, creando un moltiplicatore tra la Spagna e le Baleari".



"Abbiamo cercato una linea - spiega il consigliere per il turismo delle Baleari Iago Negueruela - per incentivare questa stagione estiva nelle Baleari che sono la destinazione che capta il maggior numero di turisti internazionali. Puntiamo a migliorare ora l'immagine delle isole e consolidarle come una delle destinazioni più sicure del Mediterraneo".



