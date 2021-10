Arabia Saudita: su piattaforma petrolio grande parco turismo Tre alberghi, pista da kart, ruote panoramiche, 11 ristoranti

(ANSAmed) - NAPOLI, 19 OTT - Un hotel da 800 stanze, con 11 ristoranti, una pista per i kart, bunjee jumping dalle torri d'acciaio. E' "the rig", un nuovo grande centro turistico che nascerà su una piattaforma petrolifera in disuso al largo delle coste dell'Arabia Saudita. Il grande parco turistico sarà costruito dal Saudi Arabia's Public Investment Fund che trasformerà completamente i 150.000 metri quadrati della piattaforma, lasciando la struttura originale.



"Sarà un progetto unico - spiegano al quotidiano The National i rappresentanti del fondo - ci aspettiamo che attrarrà turisti da tutto il mondo e sarà anche molto popolare tra i cittadini dell'area del Golfo". L'idea è stata lanciata con un video promozionale che mostra enormi ruote panoramiche costruite sul lato della piattaforma, le terrazze ristorante, le immersioni alla base dell'impianto, i lunghissimi scivoli fino al mare.



La struttura - scrive il quotidiano - avrà l'attracco per 50 barche private, tre alberghi e un eliporto. Il fondo non ha ancora svelato quale vecchia piattaforma sarà così trasformata, affermando che il progetto fa parte del loro programma 2021-2025. (ANSAmed).