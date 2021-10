Ticketcrociere,'Mediterraneo si consolida come destinazione' Osservatorio, spesa media crocierista +6%. Attesa riapertura Usa

(ANSAmed) - GENOVA, 20 OTT - Cercano comfort e relax, anche mettendo mano al portafoglio. Prediligono vacanze vista mare e hanno fretta di partire anche se da soli. Sono i nuovi crocieristi, fotografati dall'Osservatorio Ticketcrociere.



Ticketcrociere è il brand italiano di Taoticket S.r.l., agenzia di viaggi online specializzata nel segmento crociere che nel 2019 ha fatto registrare quasi 20mila prenotazioni, per un volume d'affari di 18 milioni di euro.



La spesa media è aumentata del 6%, in base alle prenotazioni per la stagione invernale 2021/2022, rispetto ai dati relativi all'inverno 2019/2020 (pre Covid).



Chi è rimasto fermo per tanto tempo non esita a impiegare un budget maggiore pur di concedersi la tanto agognata vacanza, con il panorama che conquista importanza centrale nella scelta.



Altrettanto importante la possibilità di godere di spazi all'aperto, purché a uso esclusivo, che garantiscano relax, intimità e distanziamento, come la pandemia ci ha insegnato.



«Le abitudini dei viaggiatori nel dopo pandemia sono cambiate - dichiara Nicola Lorusso, ceo di Ticketcrociere - Il crocierista preferisce privacy e qualche lusso in più, pronto a spendere pur di concedersi il proprio spazio riservato all'aperto. Oggi aumentano del 10% le scelte di cabine esterne con balcone. E le compagnie si adeguano, con offerte e promozioni ad hoc che rispondono alle nuove esigenze del turista».



Nella scelta della cabina, la preferenza per le esterne con balcone sale infatti dal 32 al 42%, mentre le altre percentuali scendono: cabine interne dal 46 al 42%; cabine esterne con oblò dal 15 all'11%; suite dal 7 al 5%.



Un'altra differenza tra il pre pandemia e le prenotazioni effettuate oggi per i prossimi mesi è nello "status" del viaggiatore: aumentano i turisti solitari, passando dal 4 al 7%.



Oggi sono di più i single che scelgono di passare le vacanze in crociera approfittando anche della possibilità di fare smartworking a bordo. Regine del mercato restano comunque coppie (in lieve calo, dal 55 al 54%) e famiglie (dal 41 al 39%).



Per quanto riguarda le destinazioni, si consolida il Mediterraneo - protagonista assoluto della ripartenza delle crociere già nel 2020 - con il 70% delle preferenze. Fuori Europa, ci si orienta per Dubai, per un 6% del totale e cominciano ad arrivare richieste per la nuova destinazione crocieristica dell'anno, il Mar Rosso (5%).



Il tutto nell'attesa della risposta dei clienti alla riapertura - prevista per l'8 novembre - degli Stati Uniti ai viaggiatori vaccinati, che per le crociere significa soprattutto Miami e Caraibi. (ANSAmed).