Turismo: Grecia eletta destinazione leader d'Europa per 2021 Ministro turismo: seguito bene i protocolli medici e sui viaggi

(ANSAmed) - NAPOLI, 25 OTT - La Grecia è stata eletta "Destinazione leader d'Europa" nella 28/a edizione del World Travel Awards (WTA) europeo. L'elezione della Grecia è stata annunciata con la citazione di una serie di hotel e resort greci ma anche agenzie di organizzazione del turismo, società di affitto di auto e destinazioni.



I premi del WTA, riporta il sito Greek Travel Pages, celebrano tutti i settori dell'industria turistica e riguardano tutto il mondo, suddivisi per continenti. I premi vengono definiti come gli oscar dell'industria turistica e i voti arrivano dai professionisti del settore e dai consumatori di alto livello. "I nostri vincitori - spiega il fondatore del WTA Graham Cooke - rappresentano il meglio dei viaggi e del turismo in Europa e mi congratulo con loro che stanno avendo un ruolo da protagonisti nel portare il settore alla rinascita dopo la pandemia".



Soddisfatto del premio il ministro ellenico del turismo Vassilis Kikilias che ha affermato: "La Grecia ha gestito la pandemia e seguito al meglio i protocolli medici e sui viaggi, mostrando al mondo che il nostro Paese è bellissimo ma anche molto sicuro come destinazione. Questo premio arriva a confermare la buona riuscita dei nostri sforzi e i professionisti del settore si stanno già preparando per un forte 2022".(ANSAmed). (ANSA).