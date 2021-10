Turismo: prossima assemblea generale della Omt a Madrid Appuntamento dal 30 novembre al 3 dicembre

(ANSA) - MADRID, 26 OTT - La prossima assemblea generale dell'Organizzazione mondiale del turismo (Omt), che si terrà tra il 30 novembre e il 3 dicembre, sarà a Madrid e non in Marocco come inizialmente previsto. Lo ha reso noto l'organizzazione stessa in un comunicato.



La decisione è dovuta alla situazione epidemiologica e alle restrizioni sanitarie nel Paese nordafricano legate alla pandemia di Covid. La capitale spagnola è anche la città ospitante della sede centrale dell'Omt.



Ospitare la prossima assemblea generale dell'organizzazione "è un orgoglio e un onore per la Spagna", ha affermato oggi la ministra del Paese iberico, Reyes Maroto. (ANSA).