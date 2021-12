Turismo: progetto MAST, formazione gratuita in 4 lingue

TUNISI - Dinamizzare la rinascita del settore turistico nell'area mediterranea, dal momento che esso costituisce una fonte di reddito importante per un numero crescente di lavoratori, principalmente giovani e donne. Questo lo scopo principale del progetto MAST "Mediterranean Alliance for Sostainable Tourism" (www.mastproject.eu/it/home) che interviene in un contesto ancora fortemente marcato dal covid e dal calo delle attività turistiche.



Finanziato dall'Unione per il Mediterraneo (UpM), per il tramite della Giz e della Cooperazione tedesca, MAST interviene per sostenere l'imprenditorialità nel settore turistico mediante una formazione gratuita online, dispensata in 4 lingue (francese, greco, inglese e italiano). In Tunisia MAST è gestito dall'Umnagri (www.umnagri.net), una Ong internazionale che, assieme ad altri 4 partner euromediterranei (Eild/Grecia, Upo/Italia, Mactt/Malta e Orda/Marocco) contribuisce alla realizzazione del progetto.



"Questa formazione s'indirizza non soltanto ai cittadini dei cinque Paesi coinvolti nel progetto, ma anche a tutti coloro che anche in altri Paesi vogliono iniziare a pensare in maniera concreta ad un turismo sostenibile per la fase post-covid. È in questo contesto d'incertezza sanitaria e sociale che il progetto MAST si propone di stimolare per far emergere innovative idee di business e nuove strategie di marketing e comunicazione nel Mediterraneo", dichiara Maira Fiorini, coordinatrice del progetto in Tunisia, esponendo caratteristiche e finalità del progetto.



La formazione offerta da MAST è un corso di formazione online gratuito; alla fine del percorso formativo, i partecipanti saranno invitati a presentare delle idee di progetto. I creatori delle idee migliori saranno contattati per elaborare il loro business-plan in collaborazione con l'Università del Piemonte Orientale. Per maggiori informazioni, è possibile contattare i partner nazionali di riferimento del progetto tramite il sito MAST (www.mastproject.eu) e/o la mail umnagri@mastproject.eu.