Turismo: Dubai prima destinazione 2022 per utenti Tripadvisor Capitale Eau batte Roma, Londra e Bali. Bene misure anti-Covid

(ANSA) - NAPOLI, 20 GEN - Dubai è la più popolare destinazione per le vacanze, davanti a Londra, Cancun, Bali, Creta e anche Roma. Lo dice il popolare sito di viaggi Tripadvisor.



"Dubai è una destinazione turistica che mescola bene la cultura moderna e la storia del Paese, l'avventura e lo shopping internazionale", spiega Tripadvisor che fa un elenco di eventi che rendono Dubai in cima alle preferenze dei turisti: ""Puoi guardare uno show all'Opera, vedere l'intera città dal Burj Khalifa, spendere un pomeriggio in giro per la città vecchia di Dubai Creek, cercando spezie nel suq - aggiunge il sito -. Se stai cercando qualcosa di eccitante come un viaggio su un pallone aerostatico oppure un giro tra le dune nel deserto, oppure lanciarti da un aereo sulla Palma, ecco tutte queste sono alcune delle esperienze che si possono fare a Dubai". Nella top 10 delle scelte dei viaggiatori di Tripadvisor per il 2022 ci sono: Londra, Cancun in Messico, Bali in Indonesia, Creta, l'isola greca nel Mediterraneo e poi Roma. Seguono Cabo San Lucas in Messico, Istanbul in Turchia, Parigi e Hurghada in Egitto. Dalla penisola arabica spunta anche Doha, capitale del Qatar, che è al 22mo posto.



A premiare le misure di prevenzione e contenimento del Covid.



Quasi il 99% della popolazione è vaccinata, vengono richiesti tamponi molecolari ogni 72 o 48 ore per entrare o partecipare a quasi tutte le attività, test che sono economici da fare a Dubai, se non gratuiti. Dubai ha già accolto 4.880.000 visitatori da gennaio a ottobre 2021. (ANSA).