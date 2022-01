Fondazione turismo in Arabia Saudita investe 80mln per area Taif Un luogo da 100.000 mq che includerà diverse strutture

(ANSAmed) - NAPOLI, 31 GEN - La Fondazione per lo Sviluppo Turistico dell'Arabia Saudita ha fatto squadra con l'agenzia di strutture Al-Ameen Real Estate, una azienda sussidiaria dell'Al Nahla Group del regno, per lanciare 80 milioni di dollari destinato a un progetto turistico nella città di Taif.



Il progetto, riferisce il quotidiano The National online, è stato denominato 'Punto Taif' con un luogo da 100.000 metri quadrati nel distretto di Al Khalidiyah e che include delle strutture con oltre 150 stanze e offerte premium da affitto e intrattenimento. Il luogo è in uno dei posti migliori del Paese, vicino anche a King Fahd Park, il più grande parco di Taif.



"L'accordo sulla destinazione mix di Taif - spiega il direttore della Fondazione Tdf Qusai Al Fakhri - riflette la nostra concentrazione per lo sviluppo dei luoghi da turismo non sfruttati, in linea con la strategia del turismo nazionale. Con il suo clima ideale e la forte industria agricola, Taif è una delle prime posizioni dello sviluppo e guardiamo al mercato nazionale e internazionale del turismo con offerte forti per migliorare il settore nella zona", ha aggiunto.



Il turismo è uno dei primari settori dell'Arabia Saudita per il suo sviluppo e vede investimenti per oltre 10 miliardi di dollari nel settore nei prossimi dieci anni come ha detto nei mesi scorsi Ahmed Al Khateeb, ministro del turismo del Paese. La Tdf è una delle fondazioni principali per seguire nuovi progetti nel settore con investimenti che puntano a nuove 3.500 stanze e 21.000 lavori nei prossimi tre anni. (ANSAmed).