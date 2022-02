Turismo: Flydubai, volo per Al-Ula in Arabia Saudita dal 2 marzo

La Flydubai riapre dal 2 marzo la rotta aerea da Dubai ad Al-Ula, cttà dell'Arabia Saudita, ridiventando il primo collegamento con la città del nordovest del Paese vicino. Il volo verso l'aeroporto Prince Abdul Majeed bin Abdulaziz di Al-Ula ci sarà due volte a settimana il mercoledì e il sabato e costerà 850 euro per la classe business e 250 euro per la classe economica. "Stiamo lavorando - ha detto al quotidiano The National online Sudhir Sreedharan, vicepresidente della Flydubai - per la partenza dei due voli a settimana verso Al-Ula da marzo. Il viaggio sarà popolare per i passeggeri dagli Emirati ma anche per i viaggiatori da tutto il Golfo Arabico, la Russia e l'Asia Centrale. Al-Ula offre a chi arriva grandi opportunità per esperienze immersive e storiche ma anche avventure all'aperto, specialmente d'inverno".

La Flydubai riprende i voli dal 24 febbraio anche verso Yanbu, città dell'Arabia Saudita sul Mar Rosso, allargando le sue destinazioni a sei verso il regno. Verso Yanbu ci saranno tre voli a settimana il martedì, giovedì e domenica. "Stiamo lavorando con attenzione - ha detto Hamad Obaidalla, capo dell'uficio commerciale della Flydubai - il ritorno delle nostre operazioni a Yanbu e alla provincia di Al Madinah. Lavoriamo per rafforzare le destinazioni culturali, del commercio e del turismo tra due Paesi".