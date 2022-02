Turismo: Baleari, stop a nuovi hotel e alloggi per 4 anni Il governo locale: misura serve a favorire sviluppo sostenibile

(ANSAmed) - MADRID, 11 FEB - Il governo regionale delle Baleari (Spagna) ha approvato una moratoria che congela per quattro anni la concessione di nuove licenze turistiche per strutture come hotel e alloggi: si tratta di una misura volta a passare da un modello turistico basato sulla "quantità" a uno che predilige la "qualità", secondo la presidente regionale Francina Armengol.



Così, per i prossimi quattro anni le licenze turistiche concesse non potranno essere superiori alle 18.718 attuali, ha spiegato il governo. Il provvedimento è pensato per cercare di favorire uno sviluppo del settore turistico sostenibile dal punto di vista "sociale, economico, ambientale e territoriale".



"Vogliamo diventare la prima meta turistica circolare del mondo", ha affermato Armengol. (ANSAmed).