Turismo: Matera si promuove, la città dei sassi a Bit di Milano Sindaco, nuove azioni per sostenere nostra città

(ANSAmed) - MATERA, 11 FEB - "La mia volontà è quella di assicurare un futuro turistico per la Capitale europea della Cultura 2019, con nuove azioni per quanto riguarda le politiche di nazionalizzazione ed internazionalizzazione che da mesi stiamo attivando per promuovere in Italia e in tutto il mondo il nostro patrimonio, i nostri prodotti, le nostre eccellenze". Lo ha scritto, in una nota, il sindaco di Matera, Domenico Bennardi (M5S), annunciando la partecipazione del Comune, insieme all'Apt lucana, alla Bit, la Borsa internazionale del Turismo, in programma a Milano dal 10 al 12 aprile.



Secondo il primo cittadino materano, "il turismo offre una possibilità di crescita e di occupazione su cui dobbiamo continuare a investire. Attraverso contatti diretti con buyer, operatori selezionati e con l'ufficio Turismo comunale, puntiamo a promuovere il nostro territorio unico al mondo. L'obiettivo è soprattutto quello di creare sempre più relazioni strategiche e mantenere viva l'attenzione di tutti i soggetti che - ha concluso Bennardi - possono contribuire a dare sempre nuovo impulso e linfa al turismo materano, con la visione generale di un turismo sostenibile sancita nel patto e-matera". (ANSAmed).