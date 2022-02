Castelmezzano in Basilicata sempre più modello di sostenibilità Lo afferma rapporto agenzie Onu su turismo di montagna

(ANSAmed) - ROMA, 28 FEB - La Comunità di Castelmezzano, in Basilicata, è sempre più nel segno della sostenibilità e diventa un modello al quale ispirarsi. A riconoscere questo importante valore è il rapporto mondiale "Mountain Tourism: towards a more sustainable path" (Turismo di montagna: verso un percorso più sostenibile), pubblicato di recente da FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, e da UNWTO, l'Organizzazione mondiale per il Turismo.



Nella pubblicazione che in 120 pagine riporta esempi da tutto il mondo - dagli Stati Uniti al Nepal, passando per l'Australia - di istituzioni pubbliche e operatori privati che hanno saputo evidenziare le opportunità della montagna per la società, c'è, infatti, il borgo di Castelmezzano e il comprensorio delle Dolomiti Lucane con il borgo gemello di Pietrapertosa. Una 'buona pratica' messa in risalto tra le sole tre scelte sul territorio nazionale e unica nel Sud Italia (le altre sono l'Associazione Naturavalp di Valpelline in Valle d'Aosta e l'Osservatorio Turismo Sostenibile dell'Alto Adige), con la valorizzazione del patrimonio naturale, culturale ed enogastronomico.



Nel testo intitolato "turismo comunitario" si legge come a partire dalla Società pubblica "Volo dell'Angelo", costituita dal Comune di Castelmezzano e da quello di Pietrapertosa, in collaborazione con tanti piccoli investitori privati, si sia reso possibile la creazione di un indotto economico e occupazionale rilevante, rallentando così la tendenza allo spopolamento nelle aree rurali interne. E questo grazie anche alla forza comunicativa dell'attrattore del Volo dell'Angelo e altre esperienze all'aperto lanciate negli ultimi dieci anni.



«Il ruolo del pubblico è trainante per l'economia. Il nostro territorio con la bellezza del paesaggio naturale e il suo patrimonio storico ha espresso il meglio di sé recuperando quell'identità condivisa, coesa e comunitaria necessaria per avviare e migliorare l'esperienza turistica, anche attraverso una serie di attività esperienziali all'aperto. Basti pensare che abbiamo oltre quaranta strutture ricettive, ristoranti, bar, attività commerciali. Come scrivono sull'annuario: ogni turista potrebbe essere un ipotetico cliente di una persona e quindi c'è rispetto e non c'è concorrenza», dice Nicola Valluzzi, sindaco di Castelmezzano. «Per noi un grande riconoscimento e ci riempie di orgoglio apprendere che il lavoro portato avanti da molti lustri con il coinvolgimento della nostra intera comunità sia elevato a 'esempio da copiare e replicare' proprio in questo 2022 proclamato dall'ONU Anno Internazionale dello Sviluppo Sostenibile delle Montagne», conclude il primo cittadino.



Il capitolo dedicato a Castelmezzano è arricchito da due fotografie del borgo in notturna del fotografo Paolo Santarsiero. (ANSAmed).