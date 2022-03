Egitto, pesanti perdite per hotel che ospitano ucraini bloccati

IL CAIRO - Il costo giornaliero per l'Egitto creato dai turisti ucraini bloccati in località turistiche egiziane è "tra le 50 e le 100 mila sterline", quindi fra i 2.850 e i 5.700 euro, per ogni struttura alberghiera. Lo segnala su Facebook il sito di opposizione Mada Masr citando un componente del "consiglio di amministrazione delle strutture turistiche" egiziane, Ali Mansour.



In caso di "prosecuzione della crisi e difficoltà nel ritorno degli ucraini" è "possibile" che l'Unione egiziana delle Camere turistiche "aiuti a risarcire i proprietari degli stabilimenti negoziando con il governo", ha prospettato Mansour.



Secondo l'incaricato d'affari dell'Ambasciata ucraina in Egitto, Ruslan Nechai , sono "16mila" i turisti ucraini bloccati a Sharm el Sheikh, Hurghada e Marsa Alam, le tre maggiori stazioni balneari egiziane sul Mar Rosso.