Tunisia: in un francobollo il 'Paesaggio lunare' di Smar Iniziativa Poste per far conoscere meglio siti naturali Paese

(ANSAmed) - TUNISI, 17 MAR - Le Poste tunisine hanno emesso recentemente un curioso francobollo dalla forma ottagonale che illustra il "Paesaggio lunare" di Smar, ad est del governatorato di Tataouine, un'area di circa 29 ettari, dove le rocce, probabilmente risalenti al Triassico (cioè 200-300 milioni di anni fa), assumono forme curiose nei loro colori rosso e nero che evocano la superficie della Luna. Questa emissione, si legge sul sito delle poste di Tunisi, vuole contribuire a far conoscere meglio i siti naturali di cui la Tunisia abbonda, caratterizzati da varie particolarità geologiche, ambientali ed ecologiche.



Dal costo di 0,75 dinari, il francobollo, realizzato da Hédi Ben Jedyen, si caratterizza anche per il suo perimetro a ottagono, una novità per le Poste tunisine. All'inizio del 2022 infatti è stata introdotta una nuova macchina perforatrice che consente, da una parte, di diversificare le modalità e i formati "in risposta alle aspettative dei filatelisti" e, dall'altra, di rafforzare ulteriormente la sicurezza. Il timbro postale è in vendita in tutti gli uffici del Paese e via internet al sito www.e-stamps.poste.tn (ANSAmed). (ANSA).