Tunisia: dopo 7 anni Msc Crociere torna al porto de la Goulette

(ANSAmed) - TUNISI, 29 APR - Dopo 7 anni di assenza è tornata a Tunisi una nave della compagnia MSC Crociere. Proveniente da Barcellona e diretta a Palermo, la MSC Opera è attraccata ieri al porto de la Goulette con 968 turisti a bordo, ha fatto sapere il ministero del Turismo e dell'Artigianato tunisino. Ad accogliere i crocieristi, diversi rappresentanti istituzionali, che hanno organizzato per l'occasione una cerimonia con scambio di souvenir. Poi un gruppo importante di turisti ha fatto visita ai siti archeologici tunisini.



Il ministero del Turismo ha annunciato l'arrivo di 38 navi da crociera in Tunisia, nel 2022 una cifra molto probabilmente destinata ad aumentare nei prossimi anni. La Tunisia punta a realizzare tra il 50% e il 60% degli introiti registrati dal settore del turismo nel 2019, anno di riferimento per il Paese dalla rivoluzione del 2011 con oltre 9 milioni di turisti ed entrate del valore del 14% del Pil. (ANSAmed).