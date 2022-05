Tunisia: prima nave da crociera a Sousse Ministero Turismo ha annunciato arrivo di 38 navi nel 2022

(ANSAmed) - TUNISI, 4 MAG - Dopo 10 anni di assenza, tornano le navi da crociera nel porto di Sousse, in Tunisia. Lo ha reso noto il Ministero del Turismo e dell'Artigianato di Tunisi in una nota, dando conto dell'arrivo nella città portuale della nave MS Island Sky con a bordo 75 turisti di varie nazionalità europee.



Un ricco programma ha interessato i crocieristi scesi dalla nave e accolti da rappresentanti del ministero, con una visita del centro storico (Medina), e poi escursioni a Kairouan e El Jem, si legge nella nota. La nave del gruppo Noble Caledonia, proseguirà la sua traversata facendo tappa oggi alla Goulette per offrire ai crocieristi un tour nella città di Tunisi.



Il Ministero del Turismo ha annunciato l'arrivo di 38 navi da crociera in Tunisia nel 2022, una cifra molto probabilmente destinata ad aumentare nei prossimi anni.(ANSAmed). (ANSA).