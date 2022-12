In Tunisia oltre 6 milioni di visitatori nel 2022 Lo annuncia l'Ufficio nazionale per il turismo

(ANSAmed) - TUNISI, 23 DIC - Il numero di turisti stranieri in entrata in Tunisia, nel 2022, dovrebbe superare i 6 milioni, cifra leggermente superiore all'obiettivo fissato nell'ambito della strategia per il rilancio del turismo nel periodo 2022-2024 dal ministero del Turismo e dell'Artigianato. Lo ha detto il direttore centrale della promozione dell'Ufficio nazionale tunisino del turismo (Ontt), Lotfi Mani, in un comunicato riportato dall'agenzia di stampa Tap. La strategia del ministero mira a raggiungere dal 50 al 60% del tasso di attività turistica registrato nel 2019, entro la fine del 2022; l'80% degli indicatori per il 2019, nel 2023; e un ritorno alla normalità nel 2024. Ad oggi, secondo la stessa fonte, i risultati del settore sono in linea con gli obiettivi fissati all'inizio dell'anno. (ANSAmed).