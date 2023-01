Tunisia: oltre 6 milioni di turisti nel 2022 Bene anche i primi dieci giorni del 2023

(ANSAmed) - TUNISI, 18 GEN - Buone notizie sul fronte del turismo per la Tunisia, che nel 2022 è stata visitata da 6 milioni 437mila turisti di diverse nazionalità, in aumento del 160% rispetto al 2021 e del 69% rispetto al 2019 (il 2020 non è considerato per via del covid ndr). Lo rende noto in un rapporto il ministero del Turismo e dell'Artigianato di Tunisi, sottolineando che "le statistiche del settore turistico registrate nel 2022 hanno superato l'obiettivo prefissato, che doveva raggiungere tra il 50% e il 60% del 2019, per raggiungere il 70%".



Per tutto il 2022, le entrate turistiche sono aumentate dell'83,3% rispetto al 2021, raggiungendo i 4.279 milioni di dinari. Bene anche l'inizio del nuovo anno con la prima decade del 2023 che ha visto un numero di turisti in entrata, aumentato del 147,9% rispetto allo stesso periodo del 2022 e del 13,1% rispetto al 2019 e le relative entrate aumentate del 110,4% , rispetto allo stesso periodo del 2022 e dell'11,6% rispetto allo stesso periodo del 2019. (ANSAmed).