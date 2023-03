Spagna: turismo, visite dall'estero a gennaio come nel 2019 Arrivi dall'Italia in aumento del 78% rispetto a inizio 2022

(ANSAmed) - MADRID, 3 MAR - A gennaio hanno soggiornato in Spagna 4,1 milioni di turisti provenienti dall'estero, una cifra praticamente uguale a quella registrata nello stesso mese del 2019: è quanto messo in luce dai dati dell'Istituto Nazionale di Statistica (Ine). Rispetto a gennaio 2022, la cifra complessiva è superiore del 65,8%.



Lo stesso istituto sottolinea che, tra i Paesi da cui più sono cresciute le visite in termini annui, c'è l'Italia, da cui a gennaio sono arrivati oltre 280.000 turisti: il 78,6% in più rispetto all'anno precedente. (ANSAmed).