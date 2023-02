Migranti: Consiglio d'Europa, Italia ritiri decreto su Ong Roma risponde a Strasburgo, 'timori su decreto infondati'

(ANSAmed) - STRASBURGO, 2 FEB - "Il governo italiano deve considerare la possibilità di ritirare il decreto legge" sulle Ong oppure adottare durante il dibattito parlamentare tutte le modifiche necessarie "per assicurare che il testo sia pienamente conforme agli obblighi del Paese in materia di diritti umani e di diritto internazionale". È quanto chiesto da Dunja Mijatovic, commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, in una lettera inviata al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, il 26 gennaio scorso.



Mijatovic osserva di "essere preoccupata che alcune delle regole contenute nel decreto ostacolino la fornitura di assistenza salvavita da parte delle Ong nel Mediterraneo centrale". In particolare, secondo la commissaria, le disposizioni del decreto, prevedendo che le navi debbano raggiungere senza indugio il porto assegnato per lo sbarco di chi è stato salvato, "come già accaduto impedisca alle Ong di effettuare salvataggi multipli in mare, costringendole a ignorare altre richieste di soccorso nell'area se hanno già delle persone a bordo". Mijatovic evidenzia che "rispettando questa disposizione, i comandanti delle Ong verrebbero di fatto meno ai loro obblighi di salvataggio sanciti dal diritto internazionale". Inoltre Mijatovic afferma di essere inquieta del fatto che "alle navi delle Ong sono stati assegnati, come porti sicuri, luoghi lontani nel centro e nord Italia", un fatto che tra l'altro "prolunga le sofferenze delle persone salvate in mare e ritarda indebitamente la fornitura di un'assistenza adeguata a soddisfare i loro bisogni primari".



I timori espressi dalla commissaria Mijatovic, per le conseguenze che il decreto sulle Ong potrebbe avere sulla loro capacità di salvare vite nel Mediterraneo e sulle persone salvate sono infondati. È quanto si evidenzia nella lettera di risposta inviata dal governo italiano a Mijatovic, secondo quanto apprende l'ANSA. "A differenza di quanto asserito le nuove disposizioni non impediscono alle Ong di effettuare più interventi di salvataggio, né le obbligano, men che meno, a ignorare eventuali richieste d'aiuto se hanno già preso a bordo altre persone", si legge nella lettera del governo. "Ciò che la nuova norma intende evitare è piuttosto la sistematica attività di recupero dei migranti nelle acque antistanti le coste libiche e tunisine al fine di condurli esclusivamente in Italia, senza alcuna forma di coordinamento", si specifica, aggiungendo che "tale condotta, diffusa tra le Ong, si pone al di fuori di quanto previsto dalle convenzioni internazionali sul soccorso in mare". Il governo precisa poi che l'assegnazione di porti sicuri in centro e nord Italia è fatta per redistribuire tra le regioni gli oneri organizzativi e logistici correlati alle gestione degli sbarchi alleggerendo cosi il peso su Lampedusa, la Sicilia e la Calabria. Inoltre si aggiunge che le navi a cui sono assegnati i porti più lontani sono di grandi dimensioni e quindi possono effettuare lunghe attraversate in sicurezza, e che prima di assegnare il porto ci si assicura che non ci siano situazioni di rischio per l'incolumità delle persone a bordo.(ANSAmed).