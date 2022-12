Shoah: edizione digitale della mostra sul processo Eichmann L'iniziativa presentata a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 28 DIC - Presentata a Firenze l'edizione digitale della mostra 'Il processo - Adolf Eichmann a giudizio'.



"La Toscana offre una grande e importante esperienza di conoscenza della storia e della memoria, sia per il carattere innovativo sia per l'importanza della documentazione resa disponibile online", ha commentato Alessandra Nardini, assessore regionale alla cultura della memoria della Regione Toscana, coinvolta nel progetto digitale, curato da Giuseppe Burschtein, presidente di Frankenstein.



"Siamo particolarmente orgogliosi - ha aggiunto Nardini - di aver reso accessibili a tutte e tutti, contenuti di alto valore storico e documentario a sessant'anni dal processo Eichmann, dieci anni dopo aver ospitato a Firenze l'edizione italiana della mostra curata dalle massime istituzioni berlinesi che operano sul tema della memoria. Questo progetto, unico in Italia, è per la Regione Toscana una grande soddisfazione.



Confermiamo e potenziamo il nostro impegno relativo alla conoscenza e all'approfondimento storico del periodo più buio e vergognoso della nostra storia. Siamo fermamente convinti - conclude Nardini - che questo sia il vaccino più efficace contro i pericolosi rigurgiti nazifascisti a cui ancora oggi, purtroppo, assistiamo".



Alla presentazione hanno preso parte anche Ugo Caffaz, consulente della Regione Toscana per le politiche della Memoria, Camilla Brunelli, direttrice della Fondazione Museo e centro di documentazione della deportazione e Resistenza - Luoghi della Memoria Toscana, Anna Foa, docente de La Sapienza di Roma, Valeria Galimi, docente dell'Università di Firenze e in video il direttore degli Uffizi Eike Schmidt. (ANSAmed).