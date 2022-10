Arte: a La Goulette opera dell'artista Mimmo Palmizi Rappresenta la Sicilia e la Tunisia una accanto all'altra

(ANSAmed) - MARSALA, 14 OTT - "La piccola Sicilia", scultura in acciaio Corten, opera dell'artista marsalese Mimmo Palmizi, è stata installata nel quartiere di La Goulette, in Tunisia. All'opera è andato il Gran Premio dell'Arte all'International Land Art di Sidi Bou Said.



"C'è chi i ponti li fa saltare per aria e chi li costruisce - spiega una nota dell'ufficio stampa dell'artista -, magari immaginando di unire idealmente le diverse sponde del Mediterraneo; quel mare in mezzo alle terre, sognato come una 'casa comune' che dovrebbe unire e non dividere i popoli che vi si affacciano".



Dalla fine dell'800, a La Goulette, si sono trasferiti molti immigrati siciliani, soprattutto pescatori, provenienti da Trapani, Marsala, Mazara del Vallo e Pantelleria. La scultura installata è alta tre metri e rappresenta la Sicilia e la Tunisia l'una accanto all'altra, simbolo dell'amicizia e della storia millenaria che le unisce.(ANSAmed).