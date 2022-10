Energia: Tunisia chiede a Ue fondi per progetto Elmed Per interconnessione elettrica Tunisia-Italia

(ANSAmed) - TUNISI, 17 OTT - La Tunisia ha chiesto all'Unione europea un contributo per finanziare il progetto di interconnessione elettrica tra Tunisia e Italia, denominato ELMED, nell'ambito del Connecting Europe Facility (CEF). Lo ha detto il direttore generale dell'Energia Elettrica e della Transizione Energetica del ministero dell'Industria, delle Miniere e dell'Energia di Tunisi, Belhassen Chiboub, all'agenzia Tap al termine della terza sessione di formazione per giornalisti nel settore energetico, precisando che questo progetto, il cui costo di investimento è di 800 milioni di euro, sarà operativo dal 2027.



ELMED , gestito da una società mista Terna-Steg, prevede la realizzazione di un cavo sottomarino ad alta tensione da 600 MW tra la Tunisia (Cap Bon) e l'Italia (Sicilia) e farà parte di una rete elettrica euro-mediterranea che collegherà l'Europa e i paesi del Nord Africa. Questo progetto, una volta completato, consentirà alla Tunisia di garantire il proprio fabbisogno energetico ed esportare il surplus nel mercato europeo, ha detto Chiboub ricordando che la Banca Mondiale (WB), il 13 settembre 2018, aveva concesso alla Tunisia 12,5 milioni di dollari per garantire il finanziamento di 5 studi di fattibilità tecnica relativi al progetto ELMED. Lunga circa 200 km e completamente 'invisibile', l'opera è stata inserita nella lista dei Progetti di Interesse Comune (Pci) dalla Commissione europea data la sua importanza strategica per la sicurezza e sostenibilità energetica dei due Paesi e per la realizzazione di una rete elettrica mediterranea che connetta i paesi del nord Africa fra di loro e con l'Europa, in ottica di piena integrazione dei mercati. (ANSAmed).