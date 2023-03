A Vinci premio Copeam a cortometraggio greco di Athina Kazolea A Vinci torna giornata dedicata ai media su tema Sostenibilità

(ANSAmed) - NAPOLI, 10 MAR - Si svolgerà domani a Vinci, in provincia di Firenze, la giornata per la cerimonia di premiazione per il miglior documentario della serie TV "Inter-Rives 8: SustainAbility. Stories of Changemakers", una coproduzione internazionale promossa e coordinata dalla Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo (COPEAM) in partenariato con l'Arab States Broadcasting Union (ASBU).



L'evento si terrà dalle 9.30 nella Biblioteca Leonardiana, organizzato grazie alla collaborazione con il Comune e il Club per l'UNESCO di Vinci e con il patrocinio della "CICT - Conseil International du Cinéma, de la Télévision et de la Communication Audiovisuelle - UNESCO". Ad aprirlo saranno i saluti del Sindaco Giuseppe Torchia, del Segretario Generale della COPEAM, Claudio Cappon e del Presidente del Club per l'UNESCO, Paolo Sani. Il premio sarà dedicato, come nelle precedenti edizioni, alla memoria di Pier Luigi Malesani, cittadino di Vinci, che fu Segretario Generale della COPEAM e alto dirigente della RAI e sarà consegnato alla regista Athina Kazolea della televisione pubblica greca ERT. Saranno proiettati tre documentari selezionati dalla serie Inter-Rives 8: "Blue Mission", il vincitore di questa edizione; "Fede" di Debora Huber (RSI - Svizzera) e "Il Mare di Plastica" di Solange Graziani (France Télévision).



Questa ottava edizione di "Inter-Rives" ha visto coinvolte le televisioni pubbliche di Bulgaria, Grecia, Francia, Croazia, Italia, Svizzera, Spagna, Slovenia, Giordania, Palestina, Marocco, Sudan. Un confronto sul tema della sostenibilità e di coloro che ne sono promotori con le loro buone pratiche completerà la mattinata: animeranno l'incontro, portando le proprie esperienze in ambito nazionale e internazionale, Stefania Ippoliti, della Fondazione Sistema Toscana e Responsabile Mediateca e Area Cinema, Claudio Vanni, responsabile Relazioni esterne Unicoop Firenze, e Paolo Galli, direttore del MaRHE Center all'Università degli Studi di Milano Bicocca. Anche per la serie di documentari Inter-Rives 8 si rinnova la volontà del Comune di Vinci di sostenere questo progetto di cooperazione audiovisiva, che quest'anno ha scelto il tema della sostenibilità che incide sulle dinamiche della vita delle comunità a livello globale e nelle scelte politiche future degli Enti nazionali e internazionali. (ANSAmed).