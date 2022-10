A Tunisi 3/a conferenza e fiera scienze geospaziali Al via TeanGeo 2022

(ANSA) - TUNISI, 20 OTT - Sono iniziati a Tunisi i lavori della 3a Conferenza ed Fiera Internazionale Advanced Geospatial Science & Technology (TeanGeo 2022). Organizzata dal Centro regionale per il telerilevamento degli Stati del Nord Africa (Crtean), la conferenza di tre giorni ha come focus la discussione sulle ultime innovazioni e le sfide scientifiche in campo geospaziale. Questo evento scientifico mira a stimolare lo sviluppo della scienza e della tecnologia geospaziale nei Paesi nordafricani e arabi al fine di promuovere lo sviluppo in queste regioni attraverso l'incoraggiamento di investimenti nell'industria spaziale adattata ai bisogni delle popolazioni, secondo il ministero tunisino dell'Istruzione Superiore e della Ricerca.



Intervenendo all'apertura della conferenza, il ministro dell'Istruzione superiore e della ricerca scientifica Moncef Boukthir ha affermato che l'evento rappresenta un'importante opportunità di scambio tra accademici e specialisti e per stabilire nuove partnership in questo settore strategico. "La Tunisia è tra i Paesi che si sono concentrati sullo sviluppo delle proprie risorse umane e tecniche in varie specialità, compreso il campo geospaziale", ha sottolineato, aggiungendo che la tecnologia spaziale è ora utilizzata in diversi campi in Tunisia.



Il titolo completo della conferenza è "Sviluppo della scienza e della tecnologia geospaziale in Nord Africa", con un'enfasi sullo sviluppo come tecnologia nel contesto nordafricano, secondo il sito web ufficiale di TeanGeo 2022. (ANSA).