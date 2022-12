'L'Elisir d'Amore' a Tunisi nell'ambito di Médithéâtres In collaborazione con l'Ente Luglio Musicale Trapanese

(ANSAmed) - TUNISI, 13 DIC - Nell'ambito del progetto 'Médithéâtres - Grande musique dans les anciens théâtres méditerranéens', andrà in scena il 14 dicembre, al Théâtre de l'Opéra di Tunisi, 'L'Elisir d'Amore', melodramma giocoso in due atti di Gaetano Donizetti su libretto di Felice Romani. La presentazione questa mattina alla Città della Cultura della capitale nordafricana.



Il progetto Médithéâtres, cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014- 2020, vede come capofila l'Ente Luglio Musicale Trapanese in partnership con il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale, gli Amici della Musica di Trapani per la parte italiana e l'Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC), Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) e il Théâtre de l'Opéra de Tunis per la parte tunisina. Il cast dell'opera è formato da Rachele Barchi nel ruolo di Adina, Carmine Riccio (Nemorino), Giovanni La Commare (Belcore), Francesco Vultaggio (il Dottor Dulcamara) e Goar Faradzhian (Giannetta). L'opera si avvale della regia e dei costumi di Teresa Gargano. Le scene sono di Monica Andolina.



Il coro è quello del Luglio Musicale Trapanese. L'orchestra, formata dai professori dell'Orchestre Symphonique Tunisien e quelli del Luglio Musicale Trapanese, sarà diretta dal maestro Sergio Alapont. Il direttore artistico e di produzione del progetto Médithéâtres è Fabio Modica. Medithéâtres ha come scopo principale quello di creare, nell'area mediterranea, un polo di eccellenza della produzione nel settore dello spettacolo, mettendo a disposizione del sistema le migliori risorse e le migliori opportunità offerte dalla Sicilia e dalla Tunisia, per una virtuosa cooperazione economica e culturale.(ANSAmed).



(ANSA).