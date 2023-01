Tunisia: Ennhadha invita a scendere in piazza domani Contro politica Saied nel 12mo anniversario cacciata Ben Alì

(ANSAmed) - TUNISI, 13 GEN - In occasione del 12mo anniversario della cacciata del dittatore Ben Alì, il partito islamico tunisino Ennahdha invita in una nota i cittadini a raggiungere domani l'Avenue Habib Bourguiba della capitale per "porre fine al processo del colpo di Stato che ha monopolizzato tutti i poteri e che ha distrutto l'economia e la vita quotidiana del popolo trasformandolo in vera sofferenza".



Ennhadha condanna "i casi fabbricati contro i suoi leader e le accuse volte a far credere alla gente il coinvolgimento del partito in pericolosi reati" e accoglie con favore le iniziative avviate per uscire dalla crisi politica, economica e sociale, denunciando tuttavia i tentativi di escludere i partiti politici dal dialogo, di cui sottolinea il ruolo centrale nella democrazia.



La manifestazione convocata dal Fronte di Salvezza Nazionale, coalizione di opposizione della quale fa parte Ennhadha, non potrà però svolgersi come richiesto davanti al Teatro municipale di Tunisi sulla centrale Avenue Bourguiba, ma è stata spostata nello spazio 'Comar', vicino alla torre dell'orologio, dal governatore di Tunisi, Kamel Fekih, che ha spiegato di aver già concesso l'autorizzazione a cinque partiti politici (Al-Qotb, Partito dei Lavoratori, Al-Joumhouri, Ettakatol, Corrente Democratica) e al Forum nazionale per la difesa della Diritti e Democrazia per organizzare un evento nello stesso giorno e nello stesso luogo. Il governatore ha respinto anche la richiesta della 'pasionaria' Abir Moussi, leader del Partito Destouriano Libero, di marciare verso il Palazzo di Cartagine.(ANSAmed).