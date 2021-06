Med: Dialogo interculturale per affrontare cambiamenti clima

ROMA - Il contributo del dialogo interculturale per affrontare il cambiamento climatico sarà al centro dell'incontro virtuale "How Intercultural Dialogue could address Climate Change?", organizzato dalla Fondazione Anna Lindh per il 2 giugno alle ore 15 sulla piattaforma Zoom.

L'evento è parte del programma della Maratona virtuale per il dialogo nella regione EuroMed portata avanti dalla fondazione.

"Il Mediterraneo è una delle regioni del mondo più colpite dai cambiamenti climatici e dal degrado ambientale", sottolinea l'organizzazione nella presentazione del dialogo. "La regione del Mediterraneo ha assistito a cambiamenti drammatici negli ultimi anni; la crescita demografica senza precedenti ha portato a una maggiore urbanizzazione, soprattutto nelle aree costiere, come conseguenza della crescita economica di settori specifici, come il turismo. Ciò è stato abbinato ad altri fenomeni come i flussi migratori derivanti da conflitti, povertà e gli impatti della minaccia globale del cambiamento climatico".

In questo contesto, "la nuova Agenda per il Mediterraneo ricorda l'importanza della piena attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, dell'Accordo di Parigi e degli obiettivi sulla biodiversità concordati a livello internazionale, che sono fondamentali per aiutare la regione a essere pronta al meglio per futuri shock sistemici". L'Agenda sottolinea inoltre "l'opportunità che il Green Deal europeo rappresenta per la cooperazione su priorità strategiche che possono aiutare a mitigare i rischi per le vite umane e i mezzi di sussistenza e promuovere lo sviluppo sostenibile, la creazione di posti di lavoro e affrontare le questioni migratorie. Il dialogo interculturale e gli approcci culturalmente diversi possono sostenere questo processo di cooperazione".

La Maratona virtuale per il dialogo nella regione EuroMed della Fondazione Anna Lindh è iniziata il 19 maggio con un programma di attività della società civile e dei partner della fondazione e una serie di dialoghi virtuali pubblici settimanali che si svolgono per 42 giorni fino al 29 giugno. L'obiettivo della Maratona è "evidenziare l'importanza del dialogo interculturale per costruire società sostenibili nella regione EuroMed, considerando le sfide e le opportunità offerte dalla pandemia di Covid-19".