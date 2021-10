Progetto Mediterranea e Gruppo Boero per tutela ambiente marino Azienda è leader produzione vernici edilizia e imbarcazioni

(ANSAmed) - ROMA, 14 OTT - La seconda fase di Progetto Mediterranea, la spedizione nautica, culturale, scientifica e sociale in navigazione nel Mediterraneo dal 2012, è partita da La Spezia lo scorso 1° maggio con rotta su Toscana, Corsica, Sardegna e Sicilia per questo 2021 e proseguirà fino al 2023 nei restanti Paesi del Mediterraneo Centrale. Condotta da quasi cinquanta appassionati del Mediterraneo, la spedizione vede ora tra i co-protagonisti anche il Gruppo Boero, azienda leader nella produzione di pitture e vernici per i settori dell'edilizia e dello yachting, grazie a una collaborazione appena instaurata tra Associazione Progetto Mediterranea e il nuovo partner tecnico.



"Lo scopo dell'accordo è quello di promuovere la sostenibilità e la formazione nel campo della protezione dell'ambiente marino, per la conoscenza dei rischi legati alla contaminazione del mare e ai cambiamenti climatici, attività già portate avanti da anni da Progetto Mediterranea." dichiara Gruppo Boero. "Forniremo prodotti vernicianti nautici e sosterremo le manutenzioni dell'imbarcazione, il ketch Mediterranea, offrendo soluzioni a basso impatto ambientale - prosegue Gruppo Boero - e ci faremo portavoce della sostenibilità ambientale in mare attraverso eventi formativi organizzati con l'equipaggio di Mediterranea" Progetto Mediterranea opera dal 2012 con l'obiettivo di sollecitare l'attenzione pubblica sul Mediterraneo attraverso le tematiche sociali, ambientali, politiche e culturali. Nei primi sei anni di attività imbarcazione Mediterranea ha navigato ininterrottamente per quasi 20.000 miglia da un capo all'altro del Mediterraneo, nel mar Nero e infine in Atlantico per raggiungere la costa portoghese. Gruppo Boero, con il proprio impegno nel perseguire la leadership nel settore delle vernici eco-compatibili a favore di una sempre maggiore attenzione verso l'ambiente, è quindi un partner importante per proseguire sulla strada dell'impegno per la salvaguardia ambientale.



Il primo evento formativo aperto a tutti e gratuito è previsto a Trapani lunedì 18 ottobre alle ore 16 presso i Cantieri Nautici Miceli con la presenza di un tecnico specializzato del Gruppo Boero. (ANSAmed).