UpM, 250 mln di persone in scarsità di acqua in 15 anni

DUBAI - Dal punto di vista del cambiamento climatico, "scenari minacciosi" sono di fronte al Mediterraneo. "250 milioni di persone sperimenteranno scarsità d'acqua in 15 anni, e l'innalzamento del mare è previsto che potrà raggiungere fino a un metro entro la fine del secolo, ma 20 centimetri in soli 15 anni". Lo ha dichiarato Grammenos Mastrojeni, vicesegretario aggiunto dell'Unione per il Mediterraneo, intervenendo al forum "Two oceans, one challenge" organizzato al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai.



Di fronte a queste minacce, "ho una parola chiave: insieme", ha detto Mastrojeni. "La scienza ci dice che affrontiamo un cambiamento di così grande portata che nessuno da solo ha i mezzi per potersi adattare. Abbiamo bisogno gli uni degli altri.



L'Unione europea vuole diventare neutrale in Co2 entro il 2050, ma è letteralmente impossibile senza la collaborazione di altri Paesi della regione", ha sottolineato.