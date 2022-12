Ambiente: Ue sostiene in Tunisia progetto virtuoso a Metline Vicino a Biserta, nell'ambito della campagna 'For Our Planet'

(ANSAmed) - TUNISI, 2 DIC - Il comune di Metline, nel nord-ovest della Tunisia, avvierà un progetto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani grazie a un accordo, firmato il 30 novembre scorso, con l'associazione Tunisie Recyclage e gli Scout di Metline Bizerte, con il sostegno dell'Unione europea nell'ambito della sua campagna "For Our Planet". Si tratta di una campagna per sostenere gli attori locali, questa volta quelli di Cap Zebib, per preservare l'ambiente con il coinvolgimento degli studenti e per la prima volta degli scout per sensibilizzare sull'importanza del rispetto della natura.



Undici cassonetti per la raccolta differenziata sono stati allestiti presso la scuola e sulla spiaggia di Cap Zebib, durante l'evento organizzato a Metline il 30 novembre, dalla delegazione Ue in Tunisia, alla presenza dell'ambasciatore Ue in Tunisia, Marcus Cornaro. L'evento segue una serie di azioni di sensibilizzazione alla pulizia e alla conservazione della natura chiamate EU Beach Clean up. Durante questo evento è stata messa in scena una rappresentazione teatrale sull'ambiente ed è stata organizzata una sessione di formazione per gli alunni sulla raccolta differenziata dei rifiuti da parte dell'Associazione Tunisie Recyclage.



Queste azioni mirano a sostenere e coinvolgere gli attori tunisini, in particolare quelli locali (comune, scout, studenti) ad agire per la conservazione dell'ambiente naturale. Un ambiente da tutelare in particolare quello della regione di Cap Zebib, conosciuta per il suo paesaggio naturale selvaggio e magico, un'area selvaggia ricca di biodiversità marina. Situato sulla costa settentrionale della Tunisia, Cap Zebib chiude ad est la baia di Biserta. In questo luogo si trovano gli isolotti Kani che sono tra i siti di immersione più interessanti del Mediterraneo. Nonostante la sua ricca biodiversità marina e il suo potenziale ecologico, l'area di Cap Zebib non è stata classificata per la protezione secondo i criteri IMMA (Important Marine Mammal Areas). "È stata proposta come un'area importante per i mammiferi marini, ma questa proposta non è stata accettata per mancanza di dati di monitoraggio regolari sulla distribuzione dei delfini", ha spiegato Mehdi Aissi, responsabile del programma marino del WWF-Nord Africa.



La campagna Ue "For our Planet" è un'iniziativa congiunta della Commissione europea e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) per raccogliere sostegno per la natura e l'azione per il clima nei prossimi anni.(ANSAmed). (ANSA).