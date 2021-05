Gaza: in attacco Israele ucciso medico al-Ouf e famiglia Professore di primo piano all'ospedale Shifa di Gaza City

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 MAG - In uno degli attacchi compiuto da Israele nella Striscia è morto il medico Ayman Abul Al-Ouf, e con lui la moglie e 5 figli. Lo ha reso noto il ministero della sanità di Hamas secondo cui i loro corpi sono stati portati all'ospedale Shifa dove il professore era una figura di primo piano, noto anche nella comunità medica internazionale.



L'attacco - dove sono rimasti feriti decine di palestinesi - è avvenuto nella notte di sabato scorso nella via Al Wahda a Gaza City a 200 metri dell'ospedale. In memoria di al-Ouf la struttura ha intitolato una delle sue sale. (ANSAmed).